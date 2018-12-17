МВД России отсрочило переход на электронные паспорта

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Первый замглавы МВД России Александр Горовой

В МВД сообщили о неготовности инфраструктуры к переходу россиян на электронные удостоверения личности. Более того, в ведомстве пока не видят для этого экономического и финансового обоснования.

«Я не хочу анонсировать сроки перехода на пластиковые документы. Будет лукавством говорить, что мы это сделаем во второй половине 2019 года», — заявил в интервью «Известиям» первый замглавы МВД Александр Горовой.

При этом чиновник отметил, что Ростех уже готов создавать чипы для нового вида паспортов, однако задача должна решаться комплексно. Правительственная комиссия, возглавляемая вице-премьером Максимом Акимовым, пока разрабатывает дорожную карту.

Как ранее писал News.ru, МВД России готовится упростить выдачу гражданства.