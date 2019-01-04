Количество экстремистских преступлений в РФ уменьшилось

Министерство внутренних дел России опубликовало статистику зарегистрированных преступлений радикальной направленности. Злоумышленники совершили свыше тысячи правонарушений, связанных с экстремизмом.
«За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 преступлений экстремистского толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году», — цитирует ведомство ТАСС.
В 2018-м оперативники установили личности 780 фигурантов. В суд передали более 800 уголовных дел.
Ранее News.ru сообщал о ликвидации в Татарстане ячейки «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Были задержаны 18 человек. Группой исламистов руководил житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду радикальных идей.