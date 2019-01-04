Количество экстремистских преступлений в РФ уменьшилось

https://news.ru/storage/news/21a11e09c55085df53c01cbbed9ba8d2/61e38703-daad-4634-9962-1a4d68ba5f2a_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство внутренних дел России опубликовало статистику зарегистрированных преступлений радикальной направленности. Злоумышленники совершили свыше тысячи правонарушений, связанных с экстремизмом.

«За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 преступлений экстремистского толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году», — цитирует ведомство ТАСС.

В 2018-м оперативники установили личности 780 фигурантов. В суд передали более 800 уголовных дел.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации в Татарстане ячейки «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Были задержаны 18 человек. Группой исламистов руководил житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду радикальных идей.