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Количество экстремистских преступлений в РФ уменьшилось

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Министерство внутренних дел России опубликовало статистику зарегистрированных преступлений радикальной направленности. Злоумышленники совершили свыше тысячи правонарушений, связанных с экстремизмом.

«За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 преступлений экстремистского толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году», — цитирует ведомство ТАСС.

В 2018-м оперативники установили личности 780 фигурантов. В суд передали более 800 уголовных дел.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации в Татарстане ячейки «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории России). Были задержаны 18 человек. Группой исламистов руководил житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду радикальных идей.


#МВД #экстремизм
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