МВД: Дагестан практически очищен от бандподполья

Деятельность бандитского подполья на территории Дагестана практически полностью ликвидирована, заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.
В розыске находятся восемь боевиков. По информации правоохранителей, злоумышленники скрываются за пределами РФ, но не угрожают безопасности жителей России, пишет РИА Новости.
«Не прекращаются попытки возвращения в регион участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока», — рассказал руководитель ведомства.
Министр добавил, что оперативники Дагестана улучшили показатели раскрываемости преступлений: убийств, грабежей, разбоев, угонов.
Наблюдается снижение количества краж, изнасилований и причинения тяжких телесных повреждений.
Ранее News.ru сообщал о ликвидации трёх боевиков на территории горной республики. Сотрудники ДПС застрелили злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ-2107. Преступники напали на экипаж на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ».