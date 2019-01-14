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МВД: Дагестан практически очищен от бандподполья

nac.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Деятельность бандитского подполья на территории Дагестана практически полностью ликвидирована, заявил глава МВД республики Абдурашид Магомедов.

В розыске находятся восемь боевиков. По информации правоохранителей, злоумышленники скрываются за пределами РФ, но не угрожают безопасности жителей России, пишет РИА Новости.

«Не прекращаются попытки возвращения в регион участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока», — рассказал руководитель ведомства.

Министр добавил, что оперативники Дагестана улучшили показатели раскрываемости преступлений: убийств, грабежей, разбоев, угонов.

Наблюдается снижение количества краж, изнасилований и причинения тяжких телесных повреждений.

Ранее News.ru сообщал о ликвидации трёх боевиков на территории горной республики. Сотрудники ДПС застрелили злоумышленников, передвигавшихся на автомобиле ВАЗ-2107. Преступники напали на экипаж на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ».


#терроризм #россия #дагестан
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