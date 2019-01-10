МВД решило повысить штрафы за пропаганду наркотиков

Штрафы за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в Интернете могут существенно вырасти. С такой инициативой выступило МВД России.
Согласно предложению ведомства, штрафы для граждан составят от пяти до 30 тыс. рублей, до 100 тыс. — для должностных и до миллиона рублей — для юридических лиц. Документ также предусматривает ужесточение санкций в отношении провайдеров за неисполнение требований по блокировке запрещённой информации. Должностным лицам за подобное нарушение может грозить штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей. Об этом говорится в тексте законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Как писал News.ru, 28 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, что значительно смягчает ответственность за лайки и репосты в соцсетях.