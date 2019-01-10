USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent60.92 $ Bitcoin4,020.51 $
МОСКВА-14°C02:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МВД решило повысить штрафы за пропаганду наркотиков

imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Штрафы за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в Интернете могут существенно вырасти. С такой инициативой выступило МВД России.

Согласно предложению ведомства, штрафы для граждан составят от пяти до 30 тыс. рублей, до 100 тыс. — для должностных и до миллиона рублей — для юридических лиц. Документ также предусматривает ужесточение санкций в отношении провайдеров за неисполнение требований по блокировке запрещённой информации. Должностным лицам за подобное нарушение может грозить штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей. Об этом говорится в тексте законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как писал News.ru, 28 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, что значительно смягчает ответственность за лайки и репосты в соцсетях. 


#наркотики #МВД #штрафы #пропаганда
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

Лента новостей
происшествия 02:11
МЧС ликвидировало крупный пожар на заводе в Оренбуржье
в мире 02:08
Киев нашел способ «победить» Москву в Керченском проливе
экономика 01:39
Эксперт назвал новую мировую резервную валюту
в мире 01:30
Британская кошка испортила картину XVII века
шоу-бизнес 01:14
Садальский экстренно обратился за медицинской помощью
Другие новости
общество 00:47
Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы
общество 00:06
Осуждённый за мошенничество генерал-майор умер в колонии
общество 23:27
Пышные похороны хабаровского авторитета возмутили Сеть
общество 22:21
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top