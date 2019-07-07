https://static.news.ru/photo/d0643caa-a0cb-11e9-be0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому. Об этом сообщает комитет «Гражданское содействие».

В настоящее время Батома находится в Калужской области, откуда его должны отправить в Москву. По предварительной информации, мужчину собираются депортировать завтра, 8 июля, из аэропорта Домодедово, пишет « Новая газета ».

Решение о депортации беженца за пределы России ГУ МВД по Брянской области приняло 18 июня в его отсутствие. Это произошло за два дня до того, как мужчина оказался в брянском Центре временного содержания для иностранцев.

Как сообщили в комитете «Гражданское содействие», решение о депортации было обжаловано. Подготовка к судебному разбирательству была назначена на 22 июля, но руководство брянского ГУ МВД заявило, что препятствий для депортации нет. На родине Батоме может грозить смерть.

Бозобэйиду Батома — бывший гвардеец боевого подразделения президента Республики Того. На родине он участвовал в разгоне протестов, после которых отпустил двоих задержанных, а также отказался принять участие в операции по устранению лидера оппозиции, пишет « МБХ Медиа ».

За неповиновение приказу мужчину отправили в тюрьму, где он подвергался пыткам. В 2014 году он бежал в Россию, где ему отказали в предоставлении статуса беженца, сочтя информацию о том, что в Того тот находится в розыске, «домыслами».

В сентябре 2016 года Бозобэйида Батома подал заявление на временное убежище в России, в котором ему также отказали.

В 2018 году Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев признало его лицом, нуждающимся в международной защите, и стало готовить дело к переселению в третью безопасную страну, но и этого не произошло. В результате Батома решил обратиться за помощью к властям Белоруссии, которые также отказали ему и вернули обратно в Россию.

Как писал News.ru, ранее членам многодетной семьи Люльковичей из Донбасса, попросившим президента Владимира Путина во время прямой линии о содействии в получении гражданства, выдали российские паспорта.