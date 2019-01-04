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МВД составило рейтинг лидеров среди регионов РФ по угонам

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Почти 12 тысяч угнанных автомобилей поставлено на централизованный учёт сотрудниками МВД в России в прошлом году. Лидерами среди регионов РФ по угонам стали Москва и Московская область, Пермский и Краснодарский край. 

По данным полиции, в 2018 году были угнаны 11 925 авто. Найти удалось более 7 тысяч машин, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.


#россия #автомобили #РЕЙТИНГ #регионы #МВД #угон
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