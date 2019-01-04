МВД составило рейтинг лидеров среди регионов РФ по угонам

https://news.ru/storage/news/cabb9621474dcfddd65505fbaaf33fac/9aa6756f-c4e2-4c68-b70c-9d04f8742fb3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Почти 12 тысяч угнанных автомобилей поставлено на централизованный учёт сотрудниками МВД в России в прошлом году. Лидерами среди регионов РФ по угонам стали Москва и Московская область, Пермский и Краснодарский край.

По данным полиции, в 2018 году были угнаны 11 925 авто. Найти удалось более 7 тысяч машин, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.