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МВД рассказало об идее изменить содержание паспортов

Андрей Любимов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

В Министерстве внутренних дел рассказали об изменениях в содержании информации в паспортах россиян. Ведомство предлагает дополнить последнюю страницу документа сведениями о том, в каких случаях он становится недействительным.

Гражданам необходимо напомнить о правилах замены паспорта и перечне для признания его недействительным, сказали в МВД.

В министерстве подчеркнули, что из-за отсутствия информации положения законодательства о паспорте могут трактоваться неоднозначно, что приводит к нарушениям. Например, граждане игнорируют необходимость замены документа.

Сейчас на последней странице паспорта указано, что срок действия документа, выданного в 14 лет, истекает в 20 лет, а в следующий раз его нужно поменять в 45 лет.

В министерстве хотят добавить пункт о том, что паспорт станет недействительным, если его не заменить в течение 30 дней после достижения указанного возраста.

Ранее в МВД сообщили о неготовности инфраструктуры к переходу россиян на электронные удостоверения личности. Более того, в ведомстве пока не видят для этого экономического и финансового обоснования, писал News.ru.


#изменения #ПАСПОРТ #МВД
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