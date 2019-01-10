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МВД отреагировало на похороны хабаровского авторитета

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В управлении МВД по Хабаровскому краю прокомментировали видео с церемонии похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске, в которой якобы участвовали высокопоставленные сотрудники ведомства.

Слухи о том, что гроб с телом несли начальник местного отдела МВД и прокурор города, не соответствуют действительности. Недостоверной является и информация о том, что ради процессии перекрыли движение транспорта. Участники похорон пытались сделать это сами, однако попытки были пресечены сотрудниками ГИБДД, а нарушителям выписаны штрафы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы краевого управления МВД Ирина Щёголева.

Что касается самого видео, по словам представителя МВД, житель Амурска, который разместил ролик в соцсетях, состоит на учёте в полиции. Щёголева добавила, что в результате вызванного резонанса репутации ведомства был нанесён ущерб. Вопрос о защите чести и достоинства будет рассматриваться в судебном порядке.

Как писал News.ru, видео, на котором запечатлены пышные похороны «смотрящего за городом» Юрия Зарубина по кличке Заруба, возмутило пользователей Сети. Изначально ролик, снятый очевидцем, появился в паблике «HUE | Хью» в социальной сети «ВКонтакте». Однако вскоре автор поста начал получать предупреждения в свой адрес, а затем к нему домой приехали полицейские и заставили удалить видео. Тем не менее оно успело разойтись по другим ресурсам.


#криминал #ПОХОРОНЫ #МВД #ХабаровскийКрай
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