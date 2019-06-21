https://static.news.ru/photo/126dda34-941f-11e9-9e92-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: City News Moskva/Global Look Press

Нарушения со стороны сотрудников УВД Западного административного округа Москвы при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова выявили подразделения собственной безопасности столичного ГУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

В ходе предварительного расследования уголовного дела <...>, по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности, — говорится на сайте ведомства .

В связи с этим принято решение направить данное уголовное дело в столичную прокуратуру для решения вопроса о его передаче в Следственный комитет.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин прокомментировал дело Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики. Глава государства выразил надежду, что следственные действия будут проведены в отношении всех виновных в том, кто «создал эту ненормальную ситуацию».

Ранее сообщалось, что ситуация с задержанием Голунова и с возбуждением в отношении него уголовного дела стала поводом для ухода в отставку главы УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова. По официальной версии, генерал решил уйти на пенсию.