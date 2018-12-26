МВД предложило изменить содержание паспортов РФ

https://news.ru/storage/news/2c66ee03337f8a71ac0acd6135fb8a86/f4fbb0e1-6e0f-4bfa-a943-0024b070059b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В паспорте гражданина РФ может появиться графа о сроке действия документа. Соответствующее предложение поступило от министерства внутренних дел Российской Федерации.

МВД разработало поправки в правительственное постановление. Согласно документу, размещённому на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, изменения коснутся 16-го пункта постановления, посвященного 20-й странице бланка паспорта.

На последней странице главного документа гражданина РФ появится напоминание о необходимости поменять паспорт за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Кроме того, с последней страницы документа уберут напоминание о возможности вписать группу крови и резус-фактор, а также предостережение о том, что нельзя писать посторонние вещи в документе.

Проект постановления правительства выставлен на общественное обсуждение.

Ранее в МВД сообщили о неготовности инфраструктуры к переходу россиян на электронные удостоверения личности. Более того, в ведомстве пока не видят для этого экономического и финансового обоснования, писал News.ru.