https://static.news.ru/photo/3e390312-a6e1-11e9-8396-fa163e074e61_1024.jpg Антон Цветков Фото: facebook.com/tsvetkovanton

В системе МВД необходимо создать должность помощника начальника по соблюдению прав человека. Такое предложение главе ведомства Владимиру Колокольцеву сделало движение «Сильная Россия».

Новые должности можно ввести на уровне региональных главков, сообщил председатель общественной организации Антон Цветков. По его мнению, такая мера могла бы помочь «вывести на качественно новый уровень» вопросы соблюдения прав человека — «начиная от потерпевших и заканчивая лицами, находящимися в местах принудительного содержания», передаёт РИА Новости .

Кроме того, по мнению Цветкова, это способствовало бы налаживанию работы полиции с правозащитниками и прокуратурой.

Штатные омбудсмены, как считают в «Сильной России», должны анализировать информацию по нарушениям прав человека в системе МВД и следить за тем, чтобы полицейские соблюдали свои обязанности в этой части.

Ранее, как писал News.ru, стало известно, какие ведомства будут определять информацию, нарушающую закон о фейковых новостях. Эта задача возложена на прокуратуру, Роскомнадзор и МВД.