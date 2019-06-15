https://static.news.ru/photo/d51b4c76-9030-11e9-8477-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около 1600 человек участвуют в митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.

Проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нём принимают участие около 1 тыс. 600 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — сообщает пресс-служба главка столичного МВД.

Инициаторами акции стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, журналист и член Совета при президенте по правам человека Екатерина Винокурова.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России . Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.