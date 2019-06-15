Около 1600 человек участвуют в митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова в Москве. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова.
Проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нём принимают участие около 1 тыс. 600 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — сообщает пресс-служба главка столичного МВД.
Инициаторами акции стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, журналист и член Совета при президенте по правам человека Екатерина Винокурова.
Открытое письмо в поддержку журналиста подписали
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.