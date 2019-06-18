https://static.news.ru/photo/9a42ae58-91d6-11e9-ba07-fa163e074e61_1024.jpg Александр Горовой Фото: мвд.рф

Министерство внутренних дел пообещало принимать жёсткие меры в отношении сотрудников за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

По его словам, был повод провести «определённую ревизию» 228-й статьи в сторону возможного смягчения наказания. Однако он подчеркнул, что следует подходить к рассмотрению данного вопроса комплексно.

Те, кто говорят, что была провокация с доказательной частью, — мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали, — отметил он.

Горовой добавил, что МВД лишь согласует выработанные в ходе обсуждений предложения между властями и общественностью, передаёт РИА Новости .

В свою очередь глава думского комитета по строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что рабочая группа депутатов Госдумы формирует проект поправок в УК и УПК, который касается статьи о наркотиках, сообщает ФАН .

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что перечень наркотических веществ и их прекурсоров необходимо пересмотреть. По её словам, из списка необходимо исключить пищевой мак.