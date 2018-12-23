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МВД объяснило стремление осуществлять пожарный надзор

Участники заседания коллегии МВД России у входа в здание Министерства внутренних дел РФ Григорий Сысоев/РИА Новости

Участники заседания коллегии МВД России у входа в здание Министерства внутренних дел РФ

общество [ версия для печати ]

Функции пожарного надзора МВД намерено осуществлять только на своих объектах. Аналогичные полномочия в остальных местах должны оставаться в юрисдикции МЧС, сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Таким образом там прокомментировали идею наделить полицию полномочиями по государственному пожарному надзору.

«Изменения не затрагивают вопросов пожарного надзора на объектах, не входящих в систему МВД России», — сказано в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что документ о наделении правоохранительных органов дополнительными функциями МВД разработало после изменений в постановлении правительства о федеральном государственном пожарном надзоре. Поправки обязывают МВД и Росгвардию самостоятельно осуществлять контроль за своими объектами.

Ранее, как cообщал News.ru, министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки соответствующих поправок в Положение об МВД. Завершить процедуру расширения функций предполагается до конца августа 2019 года.


#пожары #МВД #пожарныйнадзор
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