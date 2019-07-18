https://static.news.ru/photo/22dd0d0a-a98b-11e9-bcc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МВД России вернули материалы дела женщины, которая приобрела незарегистрированный препарат для смертельно больного ребёнка. Полиция не стала заводить уголовное дело.

По данным официального представителя столичного главка МВД Юрия Титова, в результате проверки было установлено, что оснований для возбуждения дела нет, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с задержанием матери смертельно больного ребёнка при покупке незарегистрированного препарата. По данным ведомства, ввезти такие лекарства в Россию можно законно при наличии подтверждающих медицинских документов.