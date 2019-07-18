Сотрудники МВД России вернули материалы дела женщины, которая приобрела незарегистрированный препарат для смертельно больного ребёнка. Полиция не стала заводить уголовное дело.
По данным официального представителя столичного главка МВД Юрия Титова, в результате проверки было установлено, что оснований для возбуждения дела нет, передаёт
Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с задержанием матери смертельно больного ребёнка при покупке незарегистрированного препарата. По данным ведомства, ввезти такие лекарства в Россию можно законно при наличии подтверждающих медицинских документов.