МВД проверит недовольных мандаринами омоновцев

https://news.ru/storage/news/3d7eb3813c47b61129590e9a815ad950/8968acec-c1cb-4d1e-850f-3417a184b675_850.jpg twitter.com/@SvobodaRadio

В отношении служащих в Ингушетии сотрудников ОМОНа, которые возмутились подаренными им к Новому году мандаринами, начата служебная проверка.

Поводом стало видео, которое полицейские записали и выложили в Интернет. На кадрах сотрудники одного из подразделений рассказывают, что они по приказу отправились в Ханкалу за подарками. Выяснилось, что речь шла о небольшом ящике с фруктами. Бойцы оказались недовольны тем, что ради такой мелочи им в броне и с оружием пришлось на двух машинах преодолеть 130 километров.

«МВД — дно!», — подытожил автор скандального ролика.

Руководство подразделений полиции, проходящих службу на Северном Кавказе, поспешило отреагировать на случившееся. В пресс-службе Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД в Северо-Кавказском регионе пояснили, что сотрудникам было приказано прибыть в Ханкалу для получения нормативного пайка. Помимо стандартного набора продуктов — мяса, рыбы, овощей и консервов, полицейским в дополнение выдали несколько килограммов мандаринов, которые не входят в основной паёк, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о якутском полицейском, который нашёл пачку денег и вернул её владельцу.