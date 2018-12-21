МВД сообщило о миллионах нелегальных мигрантов в РФ

https://news.ru/storage/news/44d3d45d5d3761d82582261cf61f3136/650e22eb-8f6d-49fd-81bb-4331453b01c1_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Около 2 миллионов мигрантов находятся на территории России незаконно, сообщила врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова. Она отметила, что МВД отслеживает нелегалов вплоть до субъекта, где они пребывают.

По её словам, иностранный гражданин, нарушивший срок пребывания в РФ в 90 суток, не оформляя при этом разрешительный документ, в страну больше не допускается. Срок закрытия въезда составляет от трёх до 10 лет, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что граждане России за последнее пять лет стали позитивнее относиться к иммигрантам. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, население поддерживает въезд молодых и образованных русскоязычных граждан других стран.