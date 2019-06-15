МВД: количество преступлений террористической направленности возросло
Дмитрий Новиков
16:40, 14 июня 2019
https://static.news.ru/photo/c2e4847c-8eab-11e9-b5c6-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Почти 800 преступлений террористической направленности совершено в России с начала 2019 года. Это почти на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе–мае 2019 года зарегистрировано 797 преступлений террористического характера (на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года)<...> и 254 преступления экстремистской направленности, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Зафиксированных экстремистских преступлений в текущем году оказалось на 59% меньше, чем за тот же период в 2018-м.
Ранее News.ru сообщал, что количество преступлений, связанных со взятками, увеличилось в России на 3,4% в 2018 году. Таковы данные отчёта МВД. Было зафиксировано 30 495 коррупционных случаев, 12 527 из них были связаны со взяточничеством.