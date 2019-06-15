https://static.news.ru/photo/c2e4847c-8eab-11e9-b5c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти 800 преступлений террористической направленности совершено в России с начала 2019 года. Это почти на два процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе–мае 2019 года зарегистрировано 797 преступлений террористического характера (на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года) <...> и 254 преступления экстремистской направленности, — цитирует сообщение ведомства ТАСС .

Зафиксированных экстремистских преступлений в текущем году оказалось на 59% меньше, чем за тот же период в 2018-м.

Ранее News.ru сообщал, что количество преступлений, связанных со взятками, увеличилось в России на 3,4% в 2018 году. Таковы данные отчёта МВД. Было зафиксировано 30 495 коррупционных случаев, 12 527 из них были связаны со взяточничеством.