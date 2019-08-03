Около тысячи человек собралось на митинг солидарности с недопущенными на выборы в Мосгордуму оппозиционными кандидатами в Петербурге. Такую информацию озвучили в городском ГУ МВД.
В митинге, который проходит сегодня в Петербурге на площади Ленина, принимает участие до 1000 человек, — говорится в сообщении на
сайте ведомства.
По оценке журналистов «
Как писал News.ru, разрешённый властями митинг за честные выборы в Петербурге начался с провокации. Несколько мужчин вырвались на сцену и выкрикивали оскорбительные лозунги.