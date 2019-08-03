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Футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» может привести к ограничению входа и выхода на расположенных рядом станциях метрополитена «Спартак» и «Тушинская».

Такие меры будут приняты в связи с требованием полиции, сообщается в Twitter столичной подземки. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, —...