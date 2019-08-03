Фото: instagram.com/ahmedovartem

Около тысячи человек собралось на митинг солидарности с недопущенными на выборы в Мосгордуму оппозиционными кандидатами в Петербурге. Такую информацию озвучили в городском ГУ МВД.

В митинге, который проходит сегодня в Петербурге на площади Ленина, принимает участие до 1000 человек, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По оценке журналистов «Новой газеты», в акции участвуют «около 1000-1500 человек».

Как писал News.ru, разрешённый властями митинг за честные выборы в Петербурге начался с провокации. Несколько мужчин вырвались на сцену и выкрикивали оскорбительные лозунги.

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