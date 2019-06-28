Министерство внутренних дел предлагает установить новый платёж за возможность работать для временно проживающих в России или имеющих вид на жительство иностранных граждан.
Как сообщает газета «
При этом временно проживающие в России или имеющие вид на жительство иностранцы могут пользоваться соцуслугами, не уплачивая страховые взносы.
Как ранее писал News.ru, официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза будут выплачиваться пенсии. Соответствующее соглашение готовится к подписанию и ратификации.
Сейчас, согласно российскому законодательству, работодатель делает отчисления в ПФР за иностранных работников, однако на пенсии они претендовать не могут.