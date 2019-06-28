https://static.news.ru/photo/bc418e52-9bc7-11e9-8a29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство внутренних дел предлагает установить новый платёж за возможность работать для временно проживающих в России или имеющих вид на жительство иностранных граждан.

Как сообщает газета « Коммерсант », предложение изменить действующую пошлину для иностранцев поступит в ближайшее время в Минтруд и Минэкономики. МВД считает, что размер платежа слишком мал по сравнению с трудовыми патентами для остальных мигрантов.

При этом временно проживающие в России или имеющие вид на жительство иностранцы могут пользоваться соцуслугами, не уплачивая страховые взносы.

Как ранее писал News.ru, официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза будут выплачиваться пенсии. Соответствующее соглашение готовится к подписанию и ратификации.

Сейчас, согласно российскому законодательству, работодатель делает отчисления в ПФР за иностранных работников, однако на пенсии они претендовать не могут.