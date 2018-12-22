МВД хочет следить за пожарной безопасностью

https://news.ru/storage/news/929a1118e6f0fcc604997e89ccb518f1/f1ce7c67-c708-4548-a43b-b5a42a643fd2_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министерство внутренних дел предложило наделить полицию полномочиями по государственному пожарному надзору. Завершить процедуру передачи функций предполагается до конца лета следующего года.

Уведомление о начале разработки соответствующих поправок в «Положение об МВД» ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Каких-либо подробностей не приводится. Не содержится в уведомлении и обоснование передачи функций Госпожнадзора.

Сейчас они находятся в компетенции Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Планируется ли полностью передать функцию пожарного надзора из МЧС в МВД, либо наделить правоохранителей какими-либо отдельными полномочиями, не уточняется.

Ранее News.ru сообщал, что с января 2019 года МЧС изменит порядок учёта погибших и пострадавших при пожарах. Таковыми будут считаться люди, умершие не только во время самого ЧП, но и от его последствий в течение 30 дней.