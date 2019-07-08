https://static.news.ru/photo/12127a70-a187-11e9-b0cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот Татьяна Лазарева/facebook

Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Рома Зверь и Алексей Кортнев исполнили песню Чиж &Со «Русская».

Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе, поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны,— написала в комментарии к видео на Facebook артистка Татьяна Лазарева.

Идейная вдохновительница напомнила, что в прошлом году была организатором «Марша матерей» в поддержку фигурантов дела. Она также отметила, что фигурантам «Нового величия» грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал News.ru, Люблинский суд Москвы продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия». До 18 ноября продлён срок содержания под стражей Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову, а домашний арест — Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову. Десять участников организации были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть.