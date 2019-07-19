Британский музыкант Эд Ширан, давший в пятницу, 19 июля, концерт в Москве, побывал в парке Горького и оставил автограф на установленной там пятиметровой инсталляции.
После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре, — сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса «Яндекс.Музыка».
Как ранее сообщал News.ru, инсталляция «Привет, Эд!» была установлена перед входом в столичный парк Горького. Фигура размещена напротив арки главного входа. Статуя появилась в Москве перед первым стадионным концертом музыканта в России. Посетители парка могут написать своё послание исполнителю прямо на фигуре.