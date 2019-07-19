Фото: АГН «Москва»

Житель Ростова поставил на местный футбольный клуб в матче со «Спартаком». Боевая ничья оставила без денег мужчину и его жену, которая не знает, что отложенные на отпуск деньги проиграны.

Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» завершился со счётом 2:2. Любитель футбола из Ростова поставил на победу местного клуба около 50 тысяч рублей, но проиграл. Теперь он не знает,...