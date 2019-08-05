Проект «Музыка в метро», который предоставляет московским музыкантам места для выступлений, планируют расширить. Артисты получат больше площадок для оттачивания мастерства. Какой отбор проходят исполнители, чтобы играть в «подземке», и что им это даёт — в материале News.ru.
Пассажиры столичного метрополитена регулярно видят музыкантов, которые безвозмездно играют в переходах. Многим из них такие выступления помогают не только отточить мастерство, но и заявить о себе широкой публике, а также обрести фанатов. Как признался один из участников проекта «Музыка в метро» Юрий Кабанов, на его выступления собираются толпы людей. Ещё один артист — Евгений Мальцев — рассказал, что большая часть пассажиров реагирует на музыку положительно, а некоторые из них даже здороваются с исполнителями и приглашают их на работу.
Больше музыки в народ
Проект «Музыка в метро» начинал с трёх площадок — сейчас же их насчитывается больше 30. В этом году артистам предоставили возможность выступать в павильоне МЦД, который находится на площади Киевского вокзала. Проект также запустили на МЦК, и что более интересно, его участники выступили на фестивале в Ереване. Как рассказала News.ru заместитель начальника «Московского метрополитена» Юлия Темникова, география выступлений музыкантов будет продолжать расширяться — они будут выходить и на городские площадки. По её словам, «Музыка в метро» — активный проект, который развивается не только за счёт увеличения числа музыкантов и мест для выступлений, но и за счёт прироста его фанатов.
Чтобы получить возможность выступать на площадках, музыканты проходят конкурсный отбор. Принять участие в нём может любой желающий. В жюри входят профессионалы в сфере музыки — они отбирают самых необычных и талантливых исполнителей. По словам Евгения Мальцева, конкурс проходил в два этапа — сначала фонограмма, а потом живое прослушивание. Пройти его, как отметил музыкант, было достаточно сложно.
Отобранные членами жюри артисты получают возможность бронировать площадки для игры на музыкальных инструментах в столичном метрополитене. Пассажиры же могут видеть расписание выступлений в специальном дайджесте.
Проект «Музыка в метро», по словам Юлии Темниковой, получает большое число положительных отзывов. Пассажиры присылают их в мобильном приложении и в социальных сетях.
Она также отметила, что при утверждении площадок проекта «Музыка в метро» особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажиров. В частности, организаторы следят за тем, чтобы исполнители не выступали в час пик и не мешали пассажиропотоку.