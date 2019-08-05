Проект «Музыка в метро», который предоставляет московским музыкантам места для выступлений, планируют расширить. Артисты получат больше площадок для оттачивания мастерства. Какой отбор проходят исполнители, чтобы играть в «подземке», и что им это даёт — в материале News.ru.

Пассажиры столичного метрополитена регулярно видят музыкантов, которые безвозмездно играют в переходах. Многим из них такие выступления помогают не только отточить мастерство, но и заявить о себе широкой публике, а также обрести фанатов. Как признался один из участников проекта «Музыка в метро» Юрий Кабанов, на его выступления собираются толпы людей. Ещё один артист — Евгений Мальцев — рассказал, что большая часть пассажиров реагирует на музыку положительно, а некоторые из них даже здороваются с исполнителями и приглашают их на работу.

На этой площадке есть вдохновение и свобода. В рамках неё я учусь и совершенствуюсь. Многие люди оставляют мне деньги — они меня не обогащают, но кормят. Приятно даже когда пассажиры просто говорят «спасибо». Я счастлив, что занимаюсь любимым делом и это самое главное. Люди понимают музыку вне зависимости от того, музыканты они или нет. И если ты играешь с душой, они это видят Евгений Мальцев участник проекта «Музыка в метро»

Больше музыки в народ

Проект «Музыка в метро» начинал с трёх площадок — сейчас же их насчитывается больше 30. В этом году артистам предоставили возможность выступать в павильоне МЦД, который находится на площади Киевского вокзала. Проект также запустили на МЦК, и что более интересно, его участники выступили на фестивале в Ереване. Как рассказала News.ru заместитель начальника «Московского метрополитена» Юлия Темникова, география выступлений музыкантов будет продолжать расширяться — они будут выходить и на городские площадки. По её словам, «Музыка в метро» — активный проект, который развивается не только за счёт увеличения числа музыкантов и мест для выступлений, но и за счёт прироста его фанатов.

Чтобы получить возможность выступать на площадках, музыканты проходят конкурсный отбор. Принять участие в нём может любой желающий. В жюри входят профессионалы в сфере музыки — они отбирают самых необычных и талантливых исполнителей. По словам Евгения Мальцева, конкурс проходил в два этапа — сначала фонограмма, а потом живое прослушивание. Пройти его, как отметил музыкант, было достаточно сложно.

Отобранные членами жюри артисты получают возможность бронировать площадки для игры на музыкальных инструментах в столичном метрополитене. Пассажиры же могут видеть расписание выступлений в специальном дайджесте.

Проект «Музыка в метро», по словам Юлии Темниковой, получает большое число положительных отзывов. Пассажиры присылают их в мобильном приложении и в социальных сетях.

Одна из самых популярных локаций среди пассажиров — станция метро «Курская». Там с 10:00 до 17:00 более 24 тысяч людей могут увидеть наш проект, а в более вечернее время — более 8 тысяч. Пассажиры очень часто даже сами танцуют Юлия Темникова заместитель начальника «Московского метрополитена»

Она также отметила, что при утверждении площадок проекта «Музыка в метро» особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажиров. В частности, организаторы следят за тем, чтобы исполнители не выступали в час пик и не мешали пассажиропотоку.