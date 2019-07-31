https://static.news.ru/photo/3a3fca44-b3b5-11e9-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/supcourt

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест Юрия Ещенко. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщила пресс-секретарь инстанции Ксения Первовласенко.

Подозреваемый останется под стражей до 24 сентября 2019 года. Материалы дела не разглашаются, так как оно имеет гриф «секретно», передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что обвинение в государственной измене предъявлено бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьёву. Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест чиновника.