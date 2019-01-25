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Мужчины в России умирают чаще женщин

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Смертность мужчин трудоспособного возраста в России в 3 раза выше, чем у женщин, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По её словам, показатель составляет 735 случаев на 100 тыс. населения, у женщин — 230 на 100 тыс.

«У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180», — сказала Скворцова на семинаре по обсуждению нацпроекта.

Министр рассказала про нацпроект «Здравоохранение», который позволит добиться снижения смертности мужчин трудоспособного возраста до 530 случаев на 100 тыс. населения.

Нацпроект «Здравоохранение», разработанный Минздравом, предусматривает восемь направлений развития отрасли: совершенствование оказания первичной медпомощи, лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, развитие детских программ, подготовка и повышение квалификации специалистов и многое другое.

На реализацию проекта выделяется 1,36 трлн рублей.

Ранее любителей жареной курицы предупредили о риске преждевременной смерти, писал News.ru.


#россияне #Минздрав #смертность
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