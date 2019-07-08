Посетитель парка «Зарядье» упал с Парящего моста на проезжую часть.
Мужчина с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение и приземлился на капот автомобиля. Инцидент случился около 16 часов по московскому времени, сообщили «
Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Сотрудники правоохранительных органов просматривают видео с камер наблюдения. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее росгвардейцы спасли мужчину, который на спор залез в бетонную трубу и застрял. В заточении он провёл семь часов, его обнаружили случайные прохожие, писал News.ru.