https://static.news.ru/photo/679abfea-a1ad-11e9-963e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посетитель парка «Зарядье» упал с Парящего моста на проезжую часть.

Мужчина с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение и приземлился на капот автомобиля. Инцидент случился около 16 часов по московскому времени, сообщили « Интерфаксу » в пресс-службе парка.

Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сотрудники правоохранительных органов просматривают видео с камер наблюдения. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее росгвардейцы спасли мужчину, который на спор залез в бетонную трубу и застрял. В заточении он провёл семь часов, его обнаружили случайные прохожие, писал News.ru.