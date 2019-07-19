https://static.news.ru/photo/92f8bce8-abba-11e9-9046-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксана Иванова заявила, что «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса смущает верующих. Она призвала убрать граффити, которое противоречит 73-му правилу Шестого Вселенского Собора.

По её словам, проблема заключается в том, что люди ходят по кресту. Иванова отметила данные опросов жителей района, выходящих из расположенного через дорогу храма, согласно которым 100% людей против изображения.

Иванова предложила сделать картину по мотивам граффити, чтобы её можно было выставить в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, в свою очередь, пообещал обсудить «Супрематический крест» с общественностью 22 июля.

Ранее News.ru писал, что Лампас будет лично восстанавливать свою работу на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, которую дорожные рабочие едва не закатали в асфальт. По его словам, он пока не успел оценить масштаб ущерба.