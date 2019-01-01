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Музеи Кремля изменят график работы в праздники

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Соборная площадь Московского Кремля будет закрыта для свободного посещения в дни праздников. Там будут проводиться новогодние представления.

Доступ будет ограничен 4, 5, 6, и 7 января с 11:00 до 12:00, а 8 января — с 15:00 до 16:00. 3 января вся территория Кремля и соборы полностью закрыты для посещения. Оружейная палата всё это время будет работать в обычном режиме, сообщает АГН «Москва».

1 января кассы кремлёвских музеев работают с 11:30, а сами объекты — с 12:00. 2 января они будут работать в обычном режиме.

Ранее News.ru сообщал, что площадка с катком в парке Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост, продолжит работу в штатном режиме. На устранение последствий инцидента и проведение необходимых оперативных действий потребуются сутки.


#кремль #музеи
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