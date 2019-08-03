https://static.news.ru/photo/8f257f22-b5bd-11e9-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Виталий Мутко жёстко раскритиковал представителей муниципальной власти Иркутской области за их работу по решению жилищных вопросов пострадавших от паводка людей.

По его словам, главы муниципальных образований задерживают результаты обследования домов, выдачу актов и сертификатов.

Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный... Без вас здесь, мужики, не разберёмся. И губернатор здесь без вас не разберётся, — сказал он во время совещания.

Мутко призвал представителей властей быстрее взять в себя в руки, потому что на данный момент ни один человек, чей дом был признан непригодным для жилья, так и не переехал, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Мутко заявил, что восстановление социальных объектов в Иркутской области будет проходить с учётом второй волны паводка. Для этого планируется изменить план действий.