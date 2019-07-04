Заместитель председателя правительства Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Политик займётся оценкой ущерба, причинённого жилым домам во время паводка.
Позже он проведёт заседание правительственной комиссии в городе Тулуне. На нём будет обсуждаться текущая ситуация, сообщается на
Участие в этих мероприятиях вице-премьер примет по поручению президента Владимира Путина.
Ранее News.ru писал, что иркутская прокуратура собирается привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее информирование жителей о приближающемся паводке.