https://static.news.ru/photo/0e9c29d4-9e78-11e9-b5c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Заместитель председателя правительства Виталий Мутко прибыл в Иркутскую область. Политик займётся оценкой ущерба, причинённого жилым домам во время паводка.

Позже он проведёт заседание правительственной комиссии в городе Тулуне. На нём будет обсуждаться текущая ситуация, сообщается на сайте региональной администрации.

Участие в этих мероприятиях вице-премьер примет по поручению президента Владимира Путина.

Ранее News.ru писал, что иркутская прокуратура собирается привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее информирование жителей о приближающемся паводке.