https://static.news.ru/photo/f362afac-b1ec-11e9-8740-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Виталий Мутко поручил рассмотреть возможность предоставления обманутым дольщикам квартир в готовых или достраиваемых домах вместо незаконченных зданий, где они приобрели жильё.

По его словам, в настоящее время данный механизм только прорабатывается, а для его использования необходимо изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.

Он считает, что эта инициатива станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». При этом вице-премьер уточнил, что это станет возможным только в том случае, если у Фонда дольщиков будут свободные квартиры на других объектах.

Мутко добавил, что лично проследит за тем, в каких случаях будет предоставляться денежная компенсация, а также насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать.

Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков, — пояснил он.

Отдельно вице-премьер отметил, что заменять компенсацией окончание возведения дома для дольщиков Urban Group «никто не собирается», так как для их случая разработан отдельный механизм, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Мутко предложил создать библиотеку типовых проектов для строительства.