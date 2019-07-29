Вице-премьер Виталий Мутко поручил рассмотреть возможность предоставления обманутым дольщикам квартир в готовых или достраиваемых домах вместо незаконченных зданий, где они приобрели жильё.
По его словам, в настоящее время данный механизм только прорабатывается, а для его использования необходимо изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.
Он считает, что эта инициатива станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». При этом вице-премьер уточнил, что это станет возможным только в том случае, если у Фонда дольщиков будут свободные квартиры на других объектах.
Мутко добавил, что лично проследит за тем, в каких случаях будет предоставляться денежная компенсация, а также насколько корректен аудит проекта, который решено не достраивать.
Шаблона одинаковой схемы и подхода здесь не будет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков, — пояснил он.
Отдельно вице-премьер отметил, что заменять компенсацией окончание возведения дома для дольщиков Urban Group «никто не собирается», так как для их случая разработан отдельный механизм, передаёт
Как писал News.ru, ранее Мутко предложил создать библиотеку типовых проектов для строительства.