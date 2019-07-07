https://static.news.ru/photo/d1a00696-a097-11e9-8a46-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер России и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Основанием для этого послужили результаты проверки информации об использовании чиновником коммунальной спецтехники в личных целях, сообщает ТАСС .

Сообщения о том, что работы по откачке воды и расчистке территории ведутся в первоочередном порядке на принадлежащем мэру земельном участке и в его коттедже, появились некоторое время назад в соцсетях и СМИ. Сам Худоногов утверждал, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее News.ru писал, что прокуратура региона намерена привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее оповещение жителей о приближающемся наводнении. В их числе — и мэр Нижнеудинска.