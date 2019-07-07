Вице-премьер России и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Основанием для этого послужили результаты проверки информации об использовании чиновником коммунальной спецтехники в личных целях, сообщает
Сообщения о том, что работы по откачке воды и расчистке территории ведутся в первоочередном порядке на принадлежащем мэру земельном участке и в его коттедже, появились некоторое время назад в соцсетях и СМИ. Сам Худоногов утверждал, что эта информация не соответствует действительности.
Ранее News.ru писал, что прокуратура региона намерена привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее оповещение жителей о приближающемся наводнении. В их числе — и мэр Нижнеудинска.