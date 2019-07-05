https://static.news.ru/photo/dfc14622-9f25-11e9-ab5f-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен тем, как обстоит дело с выплатой компенсаций пострадавшим в результате наводнения в Иркутской области.

По его словам, средства в связи с частичной или полной утратой имущества выплачиваются медленно, а компенсации, полагающиеся при утрате здоровья, жители региона не получают вовсе.

Поговорили, попросили ряд глав ускорить эту работу, — цитирует чиновника РИА Новости .

По его словам, ситуация должна измениться в лучшую сторону в самое ближайшее время.

Ранее News.ru писал, что Мутко прибыл в регион для оценки ущерба от паводка. По его словам, около трёх с половиной тысяч домов разрушены полностью или непригодны для восстановления.