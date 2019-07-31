https://static.news.ru/photo/9750b20a-b3a8-11e9-bcde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данные генерального прокурора Юрия Чайки о росте числа долгостроев и обманутых дольщиков не соответствуют информации Минстроя. Об этом сообщил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

Количество проблемных объектов чётко отслеживается, заверил замглавы кабмина. Расхождения показателей связаны с различиями в методах подсчёта. Те, которыми пользуются в генпрокуратуре, вице-премьер назвал устаревшими.

Они называют в некой старой терминологии проблемные объекты, которые считают через разрешения на строительство, а разрешение и на строительство пяти домов может быть, если это комплексное освоение, — цитирует Мутко РИА Новости .

Он отметил, что в правительстве «всё-таки увидели» различные нюансы, которые не позволяют «увидеть конкретного человека и конкретный дом», поэтому установили свою методику подсчёта.

Мутко также добавил, что «говорил с генпрокурором на эту тему», и предложил «всем встать на определённую одну какую-то терминологию».

Днём ранее, как писал News.ru, Юрий Чайка заявил, что число проблемных объектов долевого строительства в России с начала 2019 года увеличилось вдвое — c 894 до 1845. При этом, уточнил он, с 38,7 тысячи до 44 тысяч выросло число обманутых дольщиков.