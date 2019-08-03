https://static.news.ru/photo/cc979190-b5ec-11e9-9b11-fa163e074e61_660.jpgВиталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru
Разрушенные в результате масштабного наводнения детский сад и школу в городе Тулуне Иркутской области восстанавливать не будут, а построят вместо них два новых здания. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Что касается детского сада «Родничок» и школы, то они попали в зону подтопления, вокруг всё расселяется. Конечно, эти два учреждения нет никакого смысла восстанавливать, — цитирует Мутко ТАСС.
Он пообещал местным жителям, что власти возведут новые детсад и школу на утверждённых участках в том же микрорайоне, но не в зоне подтопления.
В новом учебном году, как пояснил чиновник, детей из разрушенных школы и детсада переведут в другие образовательные учреждения.
До этого наводнение в области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, были госпитализированы около 650 человек, погибли 25.