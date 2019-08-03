https://static.news.ru/photo/cc979190-b5ec-11e9-9b11-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Разрушенные в результате масштабного наводнения детский сад и школу в городе Тулуне Иркутской области восстанавливать не будут, а построят вместо них два новых здания. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Что касается детского сада «Родничок» и школы, то они попали в зону подтопления, вокруг всё расселяется. Конечно, эти два учреждения нет никакого смысла восстанавливать, — цитирует Мутко ТАСС .

Он пообещал местным жителям, что власти возведут новые детсад и школу на утверждённых участках в том же микрорайоне, но не в зоне подтопления.

В новом учебном году, как пояснил чиновник, детей из разрушенных школы и детсада переведут в другие образовательные учреждения.

Как писал News.ru, 1 августа около полутора тысяч машин встали на трассе Р-255 в ожидании её открытия. Автомагистраль была перекрыта из-за наводнения в Тулуне.

В конце июля уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области вновь поднялся выше критической отметки.

До этого наводнение в области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, были госпитализированы около 650 человек, погибли 25.