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Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске

Вице-премьер Виталий Мутко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер Виталий Мутко

общество [ версия для печати ]

Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, лишившиеся недвижимости в результате взрыва газа в многоквартирном доме 31 декабря.

По его словам, единовременная выплата для приобретения нового жилья составит 31 725 рублей за один квадратный метр общей площади утраченного жилого помещения.

Как уточнили в пресс-службе вице-премьера, на компенсацию могут рассчитывать собственники квартир в разрушенных подъездах либо имеющие документы на регистрацию права собственности, а также те, у кого есть постоянная регистрация в данном доме.

«Выделенная финансовая помощь будет доведена до региона незамедлительно», — цитирует РИА Новости слова Мутко.

В ночь на 31 декабря в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, который привёл к обрушению целого подъезда, с первого по десятый этаж. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Ранее News.ru писал о том, что глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал многочисленные ложные сообщения, появившиеся после трагедии в Магнитогорске, хорошо спланированной провокацией. По его словам, вбросы о «теракте» осуществляли «украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли».


#ВЗРЫВ #КОМПЕНСАЦИИ #магнитогорск #ВиталийМутко
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