https://static.news.ru/photo/e63b54ba-ae44-11e9-bedb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко сообщил, что жизнедеятельность всех пострадавших от паводка населённых пунктов в Приангарье необходимо восстановить до 1 августа.

Политик отметил, что практически все подтопленные жилые дома уже освобождены от воды. Кроме того, он рассказал о жилье для многодетных семей, которые пострадали при паводке.

Мы расширим норму предоставления жилья для многодетных, а это 300 семей, они будут получать жильё не ниже социальной нормы, — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Все выплаты пострадавшим будут завершены к 10 августа. Компенсации также получат предприятия сельского хозяйства, передаёт ТАСС.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тыс. местных жителей, около 650 человек были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин посетил Иркутскую область, пострадавшую от наводнения в конце июня. Он провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводка и осмотрел районы, которые были затоплены. Глава государства пообщался с жителями в пункте долговременного размещения пострадавших в Тулуне.