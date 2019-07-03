https://static.news.ru/photo/eba9c002-9d79-11e9-b127-fa163e074e61_1024.jpg Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан Фото: Павел Львов/РИА Новости

Панихиды и литии по погибшим подводникам состоятся во всех храмах Мурманской митрополии, сообщили в местной епархии.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в своё сердце эту готовность «отдать свою жизнь за други своя», — отметил он.

По его словам, в этой постоянной готовности заключается «всё высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы».

Митрофан подчеркнул, что моряки столкнулись с неожиданным испытанием, однако смогли выполнить свой долг на боевом посту.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что часть информации об инциденте с гибелью подводников является государственной тайной и не будет обнародована.