https://static.news.ru/photo/fd92fd14-b3aa-11e9-9199-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Masha and the Bear

Эпизод «Маша плюс каша» мультфильма «Маша и Медведь» стал единственным анимационным роликом, набравшим на YouTube свыше 4 млрд просмотров. Об этом объявила компания Animaccord, являющаяся правообладателем проекта.

Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, „Маша плюс каша“, набрал более 4 миллиардов просмотров, — говорится в сообщении на сайте Animaccord .

Почётный статус «миллиардников» на YouTube, как отметили в компании, получили также и два других сюжета «Маши и Медведя». Речь идёт об эпизодах «Приятного аппетита» (более 1,3 млрд) и «Большая стирка» (более 1,1 млрд).

Как писал News.ru, рейтинг любимых мультфильмов россиян возглавила лента «Ну, погоди!» (65%). На втором месте — «Каникулы в Простоквашино» (31%), на третьем — «Маша и медведь».