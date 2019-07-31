https://static.news.ru/photo/fd92fd14-b3aa-11e9-9199-fa163e074e61_660.jpgФото: facebook.com/Masha and the Bear
Эпизод «Маша плюс каша» мультфильма «Маша и Медведь» стал единственным анимационным роликом, набравшим на YouTube свыше 4 млрд просмотров. Об этом объявила компания Animaccord, являющаяся правообладателем проекта.
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за всё время существования платформы, „Маша плюс каша“, набрал более 4 миллиардов просмотров, — говорится в сообщении на сайте Animaccord.
Почётный статус «миллиардников» на YouTube, как отметили в компании, получили также и два других сюжета «Маши и Медведя». Речь идёт об эпизодах «Приятного аппетита» (более 1,3 млрд) и «Большая стирка» (более 1,1 млрд).