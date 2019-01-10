Мотузную и Шашерина исключили из списка экстремистов

https://news.ru/storage/news/d1f94cc8d4b43042fe8a33b17edffd0f/72c625f9-cd81-4a07-989d-0020c9524888_850.jpg Александр Кряжев/РИА Новости

Мария Мотузная

Марию Мотузную, обвиняемую в экстремизме и оскорблении чувств верующих, исключили из списка террористов Росфинмониторинга. Из списка также был исключён Андрей Шашерин, которого обвиняли в экстремизме за сохранённые в социальной сети «ВКонтакте» картинки.

«Это означает, что в отношении них уголовные дела по статье 282 прекращены. Правда, следствие пока не уведомляло об этом адвокатов», — написал в своём Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Как ранее писал News.ru, в Свердловской области закрыли уголовное дело неоязычника Владимира Мануйленко, подозреваемого в возбуждении ненависти. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. 57-летнего Мануйленко не признали политически-религиозным деятелем.