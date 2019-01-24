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Мотузная решила засудить доносчиц по своему делу

Мария Мотузная twitter.com/@SvobodaRadio

Мария Мотузная

общество [ версия для печати ]

Студентка из Барнаула Мария Мотузная (Фролова), которую ранее обвиняли в экстремизме из-за опубликованных фотографий во «ВКонтакте», планирует подать в суд на свидетелей по делу.

Речь идёт о двух студентках Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Анастасии Битнер и Дарье Исаенко. Именно они обратились в правоохранительные органы с заявлением об оскорблении религиозных чувств со стороны Мотузной. Теперь девушка намерена подать на них в суд за клевету, о чём написала в своём микроблоге в Twitter.

Как писал News.ru, 10 января Марию Мотузную, ранее обвиняемую в экстремизме и оскорблении чувств верующих, исключили из списка террористов Росфинмониторинга. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. 


#суд #мотузная
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