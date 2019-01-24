Мотузная решила засудить доносчиц по своему делу

https://news.ru/storage/news/9c37550632328095b81d32fd2ad8b5a0/46f2e436-c799-4083-bcff-946985615d55_850.jpg twitter.com/@SvobodaRadio

Мария Мотузная

Студентка из Барнаула Мария Мотузная (Фролова), которую ранее обвиняли в экстремизме из-за опубликованных фотографий во «ВКонтакте», планирует подать в суд на свидетелей по делу.

Речь идёт о двух студентках Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Анастасии Битнер и Дарье Исаенко. Именно они обратились в правоохранительные органы с заявлением об оскорблении религиозных чувств со стороны Мотузной. Теперь девушка намерена подать на них в суд за клевету, о чём написала в своём микроблоге в Twitter.

подаю в суд на Битнер и Исаенко за клевету — Frolová (@La72La) 19 января 2019 г.

Как писал News.ru, 10 января Марию Мотузную, ранее обвиняемую в экстремизме и оскорблении чувств верующих, исключили из списка террористов Росфинмониторинга. Это произошло после того, как Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.