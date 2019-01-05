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Мостранспорт опубликовал график работы в рождественскую ночь

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жители и гости Москвы смогут посетить рождественские службы в храмах, а потом уехать домой на метро, пригородных поездах или автобусах. Транспорт столицы перейдёт на особый режим.

В ночь с 6 на 7 января 165 наземных маршрутов проработают до 3:00 и 13 — круглосуточно. Подземка и МЦК будут действовать до 2:00, по этому же графику планируют курсировать электрички, сообщает официальный сайт Московского транспорта.

«Этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой. Напомню, что во время праздников усилена безопасность — прошу москвичей и гостей Москвы с пониманием относиться к этим вынужденным мерам», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Недавно Московский метрополитен установил новый рекорд по количеству перевезённых пассажиров за сутки. Пик пришёлся на 25 декабря 2018-го. В день католического Рождества услугами подземки воспользовались 9,3 млн человек. Это на 333 тысячи больше показателя 2017 года.

Ранее News.ru сообщал об увеличении количества составов «Москва» в столичном метро. По линиям подземки курсируют 102 поезда нового поколения.


#москва #транспортмосквы #московскоеметро #рождество
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