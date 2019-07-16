Сотрудники Мосприроды сообщили об увеличении числа муравьёв на территории столицы. По их словам, рост популяции — хороший знак, так как насекомые являются пищей для некоторых птиц, например для воробьёв.
В этом году муравьёв действительно больше в Москве, но лёт муравьев — обычное явление в середине лета. <...> Они расселяются, образуя новые колонии, — цитирует заявление ведомства АГН «Москва».
Ранее News.ru сообщал, что в Министерстве природных ресурсов и экологии России проанализировали динамику численности охотничьих ресурсов страны. Популяции основных видов животных устойчивы и имеют тенденцию к росту.
По данным Минприроды, за 2010–2018 годы в стране на 67,7% стало больше лосей, всего 1,1 млн особей. Популяция животных из семейства оленевых сегодня стабильна и, по мнению охотоведов, будет увеличиваться.