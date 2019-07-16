https://static.news.ru/photo/6caf2b44-a7e1-11e9-8032-fa163e074e61_1024.jpg Фото: wassilis aswestopoulos x-andra p/imago stock&people/Global Look Press

Сотрудники Мосприроды сообщили об увеличении числа муравьёв на территории столицы. По их словам, рост популяции — хороший знак, так как насекомые являются пищей для некоторых птиц, например для воробьёв.

В этом году муравьёв действительно больше в Москве, но лёт муравьев — обычное явление в середине лета. <...> Они расселяются, образуя новые колонии, — цитирует заявление ведомства АГН « Москва ».

Ранее News.ru сообщал, что в Министерстве природных ресурсов и экологии России проанализировали динамику численности охотничьих ресурсов страны. Популяции основных видов животных устойчивы и имеют тенденцию к росту.

По данным Минприроды, за 2010–2018 годы в стране на 67,7% стало больше лосей, всего 1,1 млн особей. Популяция животных из семейства оленевых сегодня стабильна и, по мнению охотоведов, будет увеличиваться.