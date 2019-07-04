https://static.news.ru/photo/edd9aa2e-9e3f-11e9-9160-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Многодетные семьи Подмосковья получили право на социальную поддержку по транспортному налогу. Соответствующий документ одобрен Мособлдумой.

Предлагается установить, что при возникновении права на льготы в течение налогового периода освобождение от уплаты транспортного налога для этой категории налогоплательщиков производится за весь налоговый период, в котором налогоплательщики получают статус многодетных, — цитирует пояснительную записку к закону АГН « Москва ».

Ранее подобная льгота предоставлялась со дня присвоения статуса «многодетная семья», то есть с даты появления на свет или усыновления третьего и последующих детей либо с даты оформления опеки и попечительства над третьим и последующими детьми.

Парламентарии добавили, что реализация пунктов документа не потребует дополнительного финансирования из бюджета региона.

Ранее News.ru сообщал, что Мособлдума приняла закон, согласно которому проживающим в регионе пенсионерам будут предоставляться подарочные наборы на 80-летие, 85-летие и последующие юбилейные даты.