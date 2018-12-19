Москву покрыли аномально большие сугробы

Сугробы в некоторых районах столицы превысили 23 см. В среднем по городу этот показатель держится на уровне 19 см.
Наиболее высокий снежный покров отмечен в районе Воробьёвых гор, сообщает портал «Метеоновости».
По данным главной станции ВДНХ, за последние сутки число выпавших осадков составило 0,9 мм, а высота снега увеличилась на 2−3 см.
Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.