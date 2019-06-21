Жаркая погода ожидается в течение 21 июня в Москве. Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС.
Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+32 градуса, — сказано в сообщении.
Жителям и гостям столицы
В связи с жаркой погодой также увеличено количество патрулей в лесопарковых зонах, где возможны возгорания, и вблизи водоёмов, чтобы исключить гибель тех, кто решит освежиться.
Помимо этого, ведётся мониторинг ситуации с воздуха, для этого задействованы вертолёты Московского авиационного центра.
Ранее News.ru писал, что 22 июня в столице может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух будет прогреваться до +32 градусов тепла. Предыдущий рекорд в +31,8 градуса был зафиксирован в 1917 году.