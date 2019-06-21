https://static.news.ru/photo/9929088a-9403-11e9-b8fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН"Москва"

Жаркая погода ожидается в течение 21 июня в Москве. Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС.

Ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+32 градуса, — сказано в сообщении.

Жителям и гостям столицы специалисты посоветовали избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и не пренебрегать головными уборами. Помимо этого, рекомендуется пить воду.

В связи с жаркой погодой также увеличено количество патрулей в лесопарковых зонах, где возможны возгорания, и вблизи водоёмов, чтобы исключить гибель тех, кто решит освежиться.

Помимо этого, ведётся мониторинг ситуации с воздуха, для этого задействованы вертолёты Московского авиационного центра.

Ранее News.ru писал, что 22 июня в столице может быть побит очередной температурный рекорд. Воздух будет прогреваться до +32 градусов тепла. Предыдущий рекорд в +31,8 градуса был зафиксирован в 1917 году.