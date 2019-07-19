Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Согласованная с властями акция с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Московскую городскую думу началась в столице.

Митинг проходит на проспекте Сахарова в ЦАО. По данным «Белого счётчика», к началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.

Корреспондент News.ru сообщает, что очередь перед рамками досмотра растянулась примерно на 50 метров.

На мероприятие также пришёл активист националистического движения SERB, спорящий с участниками о революции на Украине.

Ранее, как писал News.ru, независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.

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