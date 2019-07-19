Корреспондент News.ru сообщает, что очередь перед рамками досмотра растянулась примерно на 50 метров.
На мероприятие также пришёл активист националистического движения SERB, спорящий с участниками о революции на Украине.
Ранее, как писал News.ru, независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.