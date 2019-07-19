https://static.news.ru/photo/b3ec43a8-aae2-11e9-83c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Согласованная с властями акция с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Московскую городскую думу началась в столице.

Митинг проходит на проспекте Сахарова в ЦАО. По данным « Белого счётчика », к началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.

К 14:15 на территорию митинга #ЗаДопускНаВыборы на пр-те Ак.Сахарова пришли 7,1 тыс. участников.



Митинг уже начался. Толпа за рамками становится больше. Полиция продолжает замедлять пропуск участников.

#БелыйСчётчик pic.twitter.com/sPHziFSnsW — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 20 июля 2019 г.

Корреспондент News.ru сообщает, что очередь перед рамками досмотра растянулась примерно на 50 метров.

На мероприятие также пришёл активист националистического движения SERB, спорящий с участниками о революции на Украине.

Ранее, как писал News.ru, независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.