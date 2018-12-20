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Москвичи увидят «Холодное полнолуние»

Valery Lukyanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Полнолуние длинной ночи смогут наблюдать жители Москвы. Это событие совпадёт с днём зимнего солнцестояния.

Ночью с 21 на 22 декабря в небе над столицей ожидается астрономическое явление, которое называют «Холодным полнолунием». Это полная луна, которая появляется в самую длинную ночь года, поясняет Московский планетарий.

Тёмное время суток в это время будет продолжаться 17 часов — с 15:57 до 8:57. Именно этот день означает наступление зимы в Северном полушарии, несмотря на то, что по календарю холодный сезон пришёл уже около месяца назад.

Ранее News.ru сообщал, что астрономы пообещали москвичам редкое небесное явление — «жизнерадостную» Луну. Именно так принято называть второе полнолуние после осеннего равноденствия.


#москва #астрономия
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