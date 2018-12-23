Москвичи стали реже «хитрить» с бесплатной парковкой

https://news.ru/storage/news/5b9594f6821d61ed62c574ea48464362/d0e07816-0f0c-49d0-ad3c-48d1f059a139_850.jpg Булкин Сергей/ News.ru

После введения новых правил пользования парковками в Москве на 15% снизилось число водителей, которые злоупотребляли правом бесплатной стоянки.

По информации пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», до этого автомобилисты не всегда соблюдали правило, согласно которому за парковку можно не платить первые 15 минут.

«Они парковали машины на свободных парковочных местах, а по истечении срока бесплатного периода переставляли их на ближайшее место, заново используя бесплатные минуты, и так несколько раз», — пояснили в учреждении.

В АМПП отметили, что также благодаря нововведениям количество оплат увеличилось на 3%, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что московские активисты организовали митинг против увеличения платы за столичные парковки. Акция прошла на станции метро «Новокузнецкая», её организатором стала депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Участники высказали мнение, что и так платят транспортный налог и парковки должны быть бесплатными.